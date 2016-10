Football Manager 2017 - Umfassendes Entwickler-Video: Alle Features des Fußballmanagers

19.10.2016 29 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Football Manager 2017 erscheint am 04. November 2016 und kurz vor Release zeigt das lange Entwickler-Video mit Miles Jacobsen, welche Features Spieler erwarten dürfen.

Die Zeitmarken für die einzelnen Features:

0:36 – Match Experience

4:26 – Social Media

5:29 – Inbox

7:40 – Transfers and Contracts

10:57 – You, The Manager

12:36 – Fantasy Draft

14:29 – Quick Start

15:45 – Staff

17:30 – Scouting

19:41 – Match Analysis

20:47 – Media Interaction

21:38 – Players

23:24 – Create-a-Club

24:00 – Board

25:55 – Attention to Detail

28:09 – Network Play

29:00 – Football Manager Touch

Der Football Manager ist ein britisches Produkt und aus Lizenzgründen nicht in Deutschland erhältlich. Der Import aus dem Ausland, oder der Einkauf eines Steamkeys bei Drittanbietern, ist allerdings problemlos möglich und absolut legal.