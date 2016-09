For Honor - Der Eroberer mit Morgenstern und Schild im Trailer

15.09.2016 1.052 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Im Schwertkampf-Actionspiel For Honor wählen die Spieler nicht nur zwischen den drei Fraktionen Samurai, Wikinger und Ritter, sondern auch zwischen verschiedenen Unterklassen.

Eine davon ist der so genannte Conqueror der Ritter, zu deutsch der Eroberer. Dabei handelt es sich um einen Tank, er führt einen Schild ins Feld und hält mit hohen Defensivwerten viel Schaden aus.

Bei der Klassen-Einordnung in For Honor gehören die Eroberer zu den »Heavy«: Der Heavy der Wikinger ist der »Warlord«, die Samurai führen den »Shugoki« ins Feld. Wer mehr wissen möchte, liest unsere jüngst veröffentlichte Titelstory aus dem GameStar-Magazin zu For Honor.

For Honor erscheint schließlich am 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.