For Honor - Die Samurai im Trailer von der Tokyo Game Show

In dem Multiplayer-Actiontitel For Honor treten immer zwei Teams mit jeweils vier Spielern gegeneinander an und kämpfen in der Rolle von Kriegern verschiedener Epochen. Unter anderem gibt es Wikinger, Samurai und Ritter. Für das Besiegen von Gegnern bekommt man Erfahrungspunkte und schaltet Perks frei, die man nach dem Tod wieder verliert. Neben anderen Spielern ziehen aber auch NPC-Soldaten in die Schlacht, wodurch For Honor auch Elemente des MOBA-Genres enthält. Die Darstellung erfolgt allerdings aus der Third-Person-Perspektive. Nette Idee: Ein Kontrollpunkt ist dabei die Frontlinie zwischen den beiden Teams und wird durch mitkämpfende NPC-Truppen verteidigt.