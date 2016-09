For Honor - Multiplayer-Video: Dominion-Spaß in der Closed Alpha

15.09.2016 10.988 Views 17 Kommentare 3 Gefällt mir

Der Entwickler Ubisoft lässt einige ausgewählte Spieler in der Closed Alpha das Multiplayer-Schwertkampfspiel For Honor ausprobieren. Ritter Dimitry und Samurai Michi spielen auf dem PC mit und stürzen sich in mehrere Matches im 4-gegen-4-Spielmodus Dominion.

In der Closed Alpha gibt’s neben den Sechs Spielerklassen Kensai, Raider, Warden, Orochi, Berserker, and Conqueror die drei Modi Duel (1v1), Brawl (2v2), und Dominion (4v4).

Um am Alpha- und an späteren Beta-Tests teilnehmen zu können, muss man sich auf der offiziellen Website von For Honor registrieren. Mit etwas Glück wird man dann von den Entwicklern für eine Testphase eingeladen.