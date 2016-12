For Honor - Storytrailer zur Singleplayer-Kampagne

Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 19:04

Im Kampagnen-Trailer zum Actionspiel For Honor erfahren wir, wie es zum Krieg zwischen den mutigen Helden kommen konnte. Der Trailer taucht tiefer in die Welt ein und erklärt, wie Apollyon, der Hauptgegner im Spiel, versucht, den Krieg zwischen den verschiedenen Fraktionen anzuheizen. Außerdem geht der Trailer auf die verschiedenen Beweggründe der einzelnen Fraktionen ein, inbegriffen sind die Eiserne Legion, die Wikinger-Clans und die Samurai des Sonnenimperiums.

For Honor erscheint am ?am 14. Februar 2017?. Noch im Januar soll es eine Closed Beta geben.