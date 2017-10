For Honor - Trailer zum Halloween-Event »Feast of the Otherworld«

Sonntag, 22. Oktober 2017 um 13:47

Mit dem Event »Feast of the Otherworld« Ubisoft bringt anlässlich zu Halloween einen neuen Spielmodus für For Honor. Im »Endless March« müssen die Helden sich gegen Skelette behaupten, die um einiges härter zuschlagen, als die üblichen und eher harmlosen Dominions. Außerdem gibt es neue Gegenstände, wie Masken, Ornamente oder Emotes.

Das Halloween-Event geht noch bis zum 2. November.