For Honor - Video-Tutorial: So bekommen Sie das GameStar-Emblem

Mittwoch, 15. Februar 2017 um 11:10

In For Honor können Sie für Ihren Kämpfer ein eigenes Wappen oder Emblem erstellen. Leider gibt es derzeit noch keine Möglichkeit, dieses Emblem innerhalb des Spiels mit Freunden zu teilen. Wenn Sie sich in der Schlacht dennoch als Teil der GameStar-Community zeigen wollen, hilft unser kurzes Video-Tutorial.

Guide - Die Tipps für For Honor müssen Sie kennen

Im Video sehen Sie, wie Sie den GameStar-Stern in Windeseile auf Ihre Emblem zaubern. Folgen Sie einfach den Schritten in unserer Anleitung.

Wenn Sie die Chance haben wollen, mal gemeinsam mit unseren Redakteuren in die Schlacht zu ziehen oder sich ganz einfach mit anderen GameStar-Fans zum Spielen verabreden möchten, können Sie auch unserem Discord-Channel beitreten.

Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld!

Der beste Held für Einsteiger: Unser Warden-Guide