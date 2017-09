Fortnite: Battle Royale - Ingame-Trailer zum kostenlosen PUBG-Konkurrenten

Mittwoch, 20. September 2017 um 16:51

Fortnite startet den PUBG-Konkurrenten Fortnite: Battle Royale am 26. September für PC, Xbox One und PS4. Und zwar komplett kostenlos, das Hauptspiel wird nicht benötigt. In Battle Royale treten 100 Spieler zum Todeskampf auf einer großen Map an.

Wie das in Fortnite: Battle Royale aussieht, zeigt der Trailer oberhalb.