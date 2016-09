Forza Horizon 3 - Launch-Trailer zum Rennspiel

20.09.2016 137 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Das Rennspiel Forza Horizon 3 steht in den Startlöchern und zum Fall des Medien-Embargos hat Microsoft den Launch-Trailer veröffentlicht. Der zeigt die Spielwelt Australien mit Städten, Küstenabschnitten, Sand und Dschungel, Fahrzeuge gibt es in fast allen erdenklichen Leistungsklassen. Von Hypercar bis Oldtimer, von Zweisitzer bis zum Pickup-Truck lassen sich weit über 300 Fahrzeuge steuern.

Forza Horizon 3 unterstützt Crossplay zwischen PC-Spielern und Besitzern einer Xbox One. Per Play Anywhere muss auch nur eine Version digital gekauft werden, um beide Varianten zu besitzen. Unterschiede soll es zwischen keiner Version geben, außer natürlich die technischen Verbesserungen der PC-Version.

Forza Horizon 3 erscheint am 23. September 2016 im Early Access und final am 27. September.