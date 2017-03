From Other Suns - Ankündigungstrailer zur ungewöhnlichen Virtual-Reality-Weltraum-Simulation

Montag, 13. März 2017 um 14:36

Bereits seit einiger Zeit arbeitet Gunfire Games an From Other Suns. Dabei handelt es sich um eine Art kooperatives Action-Adventure im Weltraum für Oculus Rift und den zugehörigen Touch-Controller.

In From Other Suns begibt sich der Spieler auf eine Weltraumreise zur Rettung der Menschheit und bestreitet dabei nicht nur Kämpfe an Bord von Raumschiffen und Raumstationen, sondern muss auch sein Schiff und die Crew verwalten. Das Ganze erinnert ein wenig an FTL und Borderlands.

Der Release von From Other Suns ist für Herbst 2017 vorgesehen. Der Ankündigungstrailer zeigt, worauf sich Oculus-Besitzer dann freuen dürfen.

