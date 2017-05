Game of Thrones - Erster Trailer zur siebten Staffel beschwört Krieg an allen Fronten herauf

Mittwoch, 24. Mai 2017 um 19:18

Am 16. Juli feiert die siebte Staffel von Game of Thrones Premiere. Der erste Trailer gibt bereits den Ton an: Der alles entscheidende Krieg zieht herauf! Cersei und Jaime Lannister rüsten sich in King's Landing gegen Feinde von allen Seiten.

Dorne wetzt die Klingen, Daenerys beginnt mit Tyrions Hilfe endlich ihre Invasion der sieben Königslande, Littlefinger und Sansa schmieden ihre eigenen Pläne, die Greyjoys stechen mit ihren Langschiffen in See und während aus dem Norden die White Walkers mit ihrem König nahen, bereitet sich Jon Snow darauf vor, sie zurückzuschlagen.

Außerdem zeigt der Trailer viele weitere bekannte Gesichter wie Arya Stark, Theon Greyjoy und Melisandre - und was wäre Game of Thrones ohne riesige Armeen und noch riesigere Drachen? Der Winter naht!