Montag, 31. Juli 2017 um 12:12

Was für eine Folge! Im Review-Video zu Episode 3 der Staffel 7 von Game of Thrones sind Maurice und Sebastian beinah vollends begeistert. Weiter lesen oder schauen Sie auf eigene Spoiler-Gefahr - denn mit "The Queen's Justice" lässt GoT allen langsamen Aufbau hinter sich und brettert mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in den Krieg um die sieben Königreiche. Und erfüllt dabei so ganz nebenbei einen lang gehegten Fan-Wunsch nach dem anderen!

Im Video zeigen wir unsere Lieblings-Momente aus der neuen Dolge, unsere größten Überraschungen - aber auch unsere Enttäuschungen. Und wir wagen auch diesmal wieder Prognosen für die Zukunft.

