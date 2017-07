Game of Thrones Season 7 Episode 4 - Preview-Trailer: So geht der Krieg weiter

Montag, 31. Juli 2017 um 12:43

Was passiert als nächstes in Game of Thrones? Der Preview-Trailer zu Folge 4 der Staffel 7 gibt einen Ausblick - inklusive einiger Spoiler für alle, die die vorige Folge noch nicht gesehen haben, also Vorsicht!

Cersei verhandelt im Video mit dem Gesandten der Eisernen Bank von Braavos und will ihre Schulden allem Anschein nach mit von Jaime erbeutetem Gold bezahlen. Dany dagegen ist mehr denn je auf Jon Snow angewiesen.

Was im Norden passieren könnte, verrät die Vorschau nicht, aber kurze Szenen zeigen Littlefinger und Sansa in düsteren Bildern - eskalieren möglicherweise die Intrigen im Norden. Derweil steigen Jon und Dany bei Fackelschein in Katakomben hinab. Unser Tipp: Sie gehen auf die Suche nach dem Drachenglas.

Wir sind jedenfalls verdammt gespannt auf Folge 4, denn die vorangehende Episode 3 fanden wir in unserem Review-Video zu "The Queen's Justice" fast durchgehend erstklassig.