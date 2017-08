Montag, 07. August 2017 um 14:59

Staffel 7 lässt nicht nach: Im Review-Video zu "Kriegsbeute" diskutieren Maurice und Sebastian, warum Folge 4 einer der spannendsten Episoden von ganz Game of Thrones war. Was selbstverständlich nicht ohne Spoiler geht, anschauen also auf eigene Gefahr!

Die vierte Episode ist die kürzeste in der ganzen Seriengeschichte, und kein Wunder: Diese 50 Minuten dürften trotzdem jede Menge Budget verschlungen haben! Wir analysieren ausgiebig das offensichtliche Highlight der Folge und was es für die Serie bedeutet - aber wir waren auch nicht vollends zufrieden. Die Folge leistete sich dann doch zwei merkliche Enttäuschungen. Außerdem spekulieren wir, wie es in der nächsten Folge "Eastwatch" weitergeht - der Titel und der Preview-Trailer verheißen viel.

Jede Woche am Montag fühlen wir mit Reviews und Recaps der neuen Folge Game of Thrones auf den Zahn, schauen Sie also regelmäßig vorbei! Unsere gesammelten Artikel und Videos finden Sie auf unserer Themenseite zu GoT.