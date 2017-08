Montag, 07. August 2017 um 10:04

Erneut gibt Game of Thrones mit einem Vorschau-Trailer Ausblick auf die nächste Folge der Staffel 7. Und erneut gilt eine klare Spoiler-Warnung: Schauen Sie dieses Video nur, wenn Sie Episode 4 bereits gesehen haben!

Daenerys genießt ihren Triumph und verlangt von den gefangenen Lannister-Soldaten, dass sie das Knie beugen. Aber unter ihren Unterstützern wächst der Unmut: Varys beschwört Tyrion, dass er Dany dazu bringen muss, zuzuhören - vermutlich wollen die beiden sie bewegen, weniger als tyrannische Eroberin aufzutreten.

Keine Spur dagegen von Jaime und Bronn. Es gleibt also ungewiss, ob sie die feurige Schlacht heil überstanden haben. Bronn könnte durchaus vom Drachen angesengt worden sein. Dass Jaime einfach unzeremoniell im Fluss ertrinkt, scheint aber ausgeschlossen, Cliffhanger hin oder her. Und Cersei zeigt sich ungebrochen. Ihr Gold konnte sie ja in Sicherheit bringen und hat damit die Unterstützung der eisernen Bank sicher.

Derweil nähert sich der wahre Feind im Norden. Der Trailer zeigt erstmals seit Folge 1 wieder die Armee der Toten. Zusammen mit dem Titel ist also sehr wahrscheinlich, dass wir die Schlacht um Eastwatch-by-the-Sea zu sehen bekommen werden.

Eine Übersicht aller Folgen mit Review und Recap finden Sie in unserem Episodenguide zu Game of Thrones.