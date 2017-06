Game of Thrones - Zweiter Trailer zur siebten Staffel #WinterisHere

Mittwoch, 21. Juni 2017 um 18:29

HBO hat den zweiten Trailer zur siebten Staffel von Game of Thrones veröffentlicht. Er trägt den Titel #WinterisHere und zeigt die White Walker und unsere Helden, die sich auf den großen Krieg und den grausamen Winter vorbereiten. Vor allem Sansa Stark steht im Fokus. Petyr Baelish übernimmt die bedeutungsschwangere Erzählerrolle, während im Trailer sonst auch Cersei, Jon und Dany zu sehen sind, die sich auf ihre Ankunft in Westeros vorbereitet.

Am 16. Juli wird es nicht Sommer, sondern Winter, wenn die neue Staffel Game of Thrones startet. Insgesamt soll es acht Staffel von der Erfolgsserie geben, sie neigt sich also langsam dem Ende. Dafür sind gleich mehrere Spin-offs geplant.