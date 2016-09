GameStar TV: Call of Duty und seine Fans - Folge 74/2016

Call of Duty: Infinite Warfare ist der 13. Teil der Ego-Shooter-Serie und wird von den Modern-Warfare-Machern von Infinity Ward entwickelt. Die Story spielt in der Zukunft, in der die Menschen bereits das Sonnensystem kolonialisiert haben. Der schwellende Konflikt mit den Kolonien und ihren Truppen (SDF) bricht in Infinite Warfare zum offenen Krieg gegen die Erdtruppen der SATO aus. In der Kampange kämpfen wir auf der Erde, im All und auf anderen Planeten oder Monden, darunter der Titan. Die Kampagne ist diesmal nicht im Koop spielbar und wir steuern nur den Space Navy Seal Nick Reyes. Der Koop-Modus schickt uns erneut in den Kampf gegen Zombies und auch der Multiplayer bleibt eher unangetastet, um der kontinuierlichen Ausrichtung zum E-Sport Rechnung zu tragen.