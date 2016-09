GameStar TV: Entwicklertalk zum Firefighting Simulator - Folge 72/2016

14.09.2016 501 Views 6 Kommentare 9 Gefällt mir

Der Deutsche Indie-Entwickler Chronos Unterhaltungssoftware schraubt am Firefighting Simulator und einer der Mitbegründer des Studios besuchte uns kürzlich in der Redaktion. Dort stellte er in einem Video das Gameplay von Firefighting Simulator im Video ausführlich vor. Und er nahm sich die Zeit, bei GameStar TV zur Entwicklung des Spiels und zu den Besonderheiten des Simulator-Genres Stellung zu beziehen. Er spricht über Technik und Engine des Spiels und darüber, die Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern und Feuerwachen und wie sein junges Studio den Auftrag für das Spiel an Land zog.