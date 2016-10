GameStar TV: Erzählt Civ 6 gute Geschichten? - Folge 81/2016

14.10.2016 12 Views 0 Kommentare 1 Gefällt mir

Michael Graf hat Civilization 6 gespielt, und zwar nicht zu knapp. Es war zwar nur eine Vorschau-Version mit gewissen Limitierungen, dennoch ist ihm der Neid von Serienfan Sebastian sicher. Der fragt sich nämlich, ob sich im Spielverlauf ähnlich gute Geschichten wie in den Vorgängern entwickeln. Und er will wissen, inwiefern das Spiel einen anderen Flow bekommen hat. Michael zeigt in GameStar TV deshalb zwei seiner Spielstände und zeigt, wie er sein Volk der Deutschen von der Antike in die Moderne führte und welche Spielsysteme dabei so richtig auftrumpften.