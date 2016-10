GameStar TV: Hallo, Herr Herold! - Folge 80/2016

12.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Die GameStar-Redaktion hat Verstärkung bekommen. Seit dem 4. Oktober ist der studierte Online-Journalist Michael Herold als Trainee Teil der GameStar. Und in GameStar TV stellt er sich vor. Er erzählt von seinen hessischen Wurzeln, seinem Studium in Darmstadt und den damit verbundenen YouTube-Experimenten und er spricht darüber, wieso und wie er eigentlöich bei der GameStar landete. Wir heißen Michael im Team willkommen und sind gespannt darauf, wie er sich in den kommenden Wochen und Monaten enwickelt. Neugierige können und sollen unserem Redaktionsküken gern im Kommentarbereich unter dem Video Fragen stellen. Er hat den Befehl, sie allesamt zu beantworten!