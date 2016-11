GameStar TV: Julius auf der Blizzcon - Folge 89/2016

Freitag, 11. November 2016 um 09:40

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Julius Busch ist so einer, denn vor einer Woche besuchte er die Fan-Messe Blizzcon im kalifornischen Anaheim. Welche News es auf der Veranstaltung gab, haben wir in einer Übersicht zur Blizzcon 2016 zusammengefasst. Dort findet man auch Julius' Fazitvideos zu den neuen Inhalten von Overwatch, Diablo 3, Heroes of the Storm und Starcraft 2.

Bei GameStar TV geht es nun weniger um die News und Ankündigungen der Blizzcon, sondern vielmehr über das Erlebenis Blizzcon. Wie hat Julius seine Zeit dort verbracht, was hat er gesehen und gedacht. Wie wirkte die Fan-Messe auf ihn - insbesondere weil er einige Blizzard-Titel sehr gut kennt. Wir haben also einen kleinen Reisebericht vorbereitet, mit reichlich Bewegtbildmaterial und netten Anekdoten. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen!