GameStar TV: Level Up für unser Studio - Folge 86/2016

Mittwoch, 02. November 2016 um 16:49

Es tut sich was hinter den GameStar-Kulissen. Konkret haben wir in den vergangenen Tagen unser Studio ein wenig modifiziert und weil uns das zum einen daran hinderte, den normalen Drehplan einzuhalten und weil wir zum anderen in GameStar TV sehr gern einen Blick hinter unsere Kulissen zeigen, lassen wir unsere Zuschauer kurzerhand dran teilhaben. Es ist keine actionreiche Folge und ihr Inhalt interessiert vielleicht nicht jeden Betrachter. Dennoch hoffen wir, diese Notfall-Folge ist ein brauchbarer Ersatz für unere "normalen" Folgen. Die gibt es dann übrigens bereits am kommenden Freitag wieder - nur eben in neuer Kulisse.