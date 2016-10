GameStar TV: Magic mit Maurice - Folge 78/2016

05.10.2016 16 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Funken sprühen, magische Energie bringt die Luft zum prickeln, monströse Kreaturen aus allerlei fernen Reichen prügeln aufeinander ein und dann kommt da sogar noch ein Auto angefahren. All dass passiert, wenn man seine Fantasie benutzt und sie auf Magic: The Gathering anwendet. Das zumindest meint Maurice Weber, der das TCG seit vielen Jahren gern spielt. Ihm gegenüber steht ein grässlich uninformierter Sebastian Stange, der sich in der Sendung immerhin Mühe gibt und versucht, die Faszination an Magic zu verstehen. Wir hoffen, das ist für unsere Zuschauer ebenso erhellend wie für den Moderator. Und keine Sorge: Das Regelwerk lassen wir aus.