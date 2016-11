GameStar TV: VR-Talk mit Crytek - Folge 87/2016

Freitag, 04. November 2016 um 14:25

Pascal Eggert arbeitet bei Crytek und war dort unter anderem als Art Director für die VR-Projekte The Climb und das bald erscheinende Robinson: The Journey zuständig. Kürzlich besuchte er uns in der Redaktion, wo er nicht nur ein Gameplayvideo von Robinson: The Journey als Gast begleitete, sondern auch in GameStar TV zum Thema VR allgemein Stellung bezieht. Er schildert die Kreativ-Prozesse hinter Cryteks VR-Projekten, die Rolle der PlayStation VR im Gaming-Ökosystem und die Besonderheiten der VR-Entwicklung. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen!