GameStar TV: Warum gibt es die Shadow-Tactics-Demo? - Folge 94/2016

Mittwoch, 30. November 2016 um 17:40

Wir unterhalten uns mit Dominik Abé, der als Creative Director beim Münchner Studio Mimimi Productions an Shadow Tactics: Blades of the Shogun arbeitet. Oder besser: »gearbeitet hat«. Denn das Schleich-Abenteuer im Stile von Commandos oder Desperados ist praktisch fertig und wird bald erscheinen - am 6. Dezember kommt es für PC, Xbox One und PS4 heraus.

Tja, und was macht ein Studio auf der Zielgeraden? Was gibt es nach der Abgabe der Software an Presswerk und digitale Vertriebsplattformen noch zu tun? Und inwiefern widmet sich das Team nun neuen Projekten? Und dann gibt es ja auch noch die Demo des Spiels, die zwei Wochen vor Release erschien. Lohnte sich die? Wir führen - moderiert von Urlaubsaushilfe Christian »Fritz« Schneider - ein Gespräch über eine seltene Phase in der Spieleentwicklung, die Zielgerade.

Viel Spaß beim Zuschauen!