Gears of War 4 - PC gegen Xbox One im Grafik-Vergleich

06.10.2016 12 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von Gears of War 4 auf dem PC mit ultra Grafik-Details mit der Xbox One. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Gears of War 4 läuft auf der Xbox One mit 1080p und 30 fps im Singleplayer- und Horde-Modus, mit 1080p und 60 fps im Multiplayer-Modus, beides mit adaptiver Auflösung. Gears of War 4 ist ein Play Anywhere Titel. Wer das Spiel digital für Xbox One oder als Windows 10 Store App erwirbt, bekommt eine digitale Kopie für die jeweilige andere Plattform gratis dazu. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.