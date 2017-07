Geostorm - Trailer zum Katastrophenfilm mit Gerard Butler

Mittwoch, 12. Juli 2017 um 08:00

Im Trailer zum Katastrophenfilm Geostorm muss Gerard Butler die ganze Welt vor unberechenbaren Naturkatastrophen retten. Schuld daran ist ein defektes Wetterkontroll-Satellit, das eine Flut von Hurrikans, Tornados, Tsunamis und eisige Kälte auslöst, die über den Planeten hereinbricht.

Regieneuling Dean Devlin hat vom Meister der Katastrophenfilme gelernt: Roland Emmerich (Day After Tomorrow, Independence Day). Doch nach der Fertigstellung im Jahr 2014 erhielt der Kinofilm umfangreiche Nachdrehs von Regisseur Danny Cannon (Judge Dredd).

Neben Gerard Butler (300, Olympus Has Fallen) spielen Jim Sturgess (Across the Universe), Abbie Cornish (Limitless), Alexandra Maria Lara (Rush), Daniel Wu (Warcraft), Ed Harris (Apollo 13) und Andy Garcia (Ocean's 13) mit.

Deutscher Kinostart ist am 19. Oktober 2017.