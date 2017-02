Ghost Recon: Wildlands - Teaser-Trailer zum Kurzfilm über Boliviens Drogenkartell

Dienstag, 07. Februar 2017 um 15:04

In einem 30-minütigen Live-Action-Promo-Video zu Ghost Recon: Wildlands will Ubisoft demnächst in Zusammenarbeit mit Amazon und Twitch die Hintergründe des fiktiven bolivianischen Drogenkartells »Santa Blanca« aus der Spielwelt näher beleuchten. »War Within The Cartel« wird am 16. Februar 2017 live auf dem Twitch-Channel von Ubisoft übertragen und anschließend und im Anschluss auf Amazon Prime Video als On-Demand-Titel veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der innerste Kreis des Santa-Blanca-Drogenkartells: Der skrupellose Anführer El Sueño und seine Lieutenants El Muro (Sicherheitschef), El Yayo (Produktionschef), Nidia Flores (Einsatzleiterin) und der Head of Influence (El Cardenal).

Ein Verräter in den eigenen Reihen macht der skrupellosen Gruppierung zu schaffen. Die tödliche Vergeltung an ihm und seinem Verrat gipfelt schließlich in den Ereignissen, die zum Beginn des Spiels führen - wenn eine Elite-Spezialeinheit, die Ghosts, aktiviert werden.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für die Xbox One, die PlayStation 4 und den PC.

