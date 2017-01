Ghost Recon: Wildlands - Trailer: So individuell kann man Charaktere, Waffen & Skills anpassen

Dienstag, 31. Januar 2017 um 14:08

Im Video zeigt Ubisoft anhand von Gameplay-Szenen die Customization-Optionen in Ghost Recon: Wildlands. So lässt sich das Aussehen der Ghosts im Charakter-Editor individuell anpassen - hier stehen Hosen, Hemden, Westen, Kopfbedeckungen, Tarnfarbe, Brillen und vieles mehr in allerlei Formen und Farben zur Wahl.

Daneben ist (wie in Ghost Recon: Future Soldier) dank dem Gunsmith-Menü wieder eine tiefgreifende Anpassung der Waffen möglich, wobei Griffe, Gewehrkolben, Visiere, Schalldämpfer etc. auch noch individuell bemalt werden können. Auch das Skillsystem bietet eine breite Auswahl an Gadgets, Vorgehensweisen und Fähigkeiten für eine Vielzahl von Spielstilen.

Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 und bietet erstmals in der Geschichte der Taktik-Reihe eine zusammenhängende, offene Spielwelt.