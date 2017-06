God of War - Gameplay-Trailer: Kratos führt friedliche Verhandlungen im Norden

Dienstag, 13. Juni 2017 um 04:32

Ein waschechter Diplomat ist er, der bärtige Kratos. Im Gameplay-Trailer der E3 2017 verschlägt's ihn in den eisigen Norden - und da will er eigentlich nur mit seinem Sohnemann abhängen, doch trotz Verhandlungsgeschick kommt alles anders. Am Ende muss der emeritierte Gott des Krieges doch wieder machen, was ihm im Blut liegt: Monster verhauen, brutale Finishing-Manöver durchführen und dabei laute Kampfschreie austoßen.