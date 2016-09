Grand Theft Auto 5 - Gameplay-Trailer stellt die Grafik-Mod Redux vor

Der Open-World-Actiontitel Grand Theft Auto 5 spielt erneut in der an Los Angeles angelehnten Großstadt Los Santos und deren Umland, die bereits als Schauplatz für GTA: San Andreas her hielt. Der Spieler schlüpft in die Rolle(n) von gleich drei Hauptpersonen: dem Ex-Bankräuber und Familienvater Michael, dem abgewrackten Berufskriminellen Trevor und dem Kleingangster Franklin. Zwischen den Personen lässt sich fast jederzeit wechseln. Während der Spieler eine Rolle übernimmt, laufen die Leben der anderen beiden automatisch weiter. Neben den Haupt- und Nebenmissionen stehen viele weitere Aktivitäten wie etwa Autorennen oder diverse Sportarten zur Verfügung. Mit GTA Online enthält GTA 5 zudem eine Mehrspielerkomponente, in der die Onlinewelt dynamisch ausgebaut wird. Die überarbeitete Fassung für den PC, die PS4 und Xbox One bietet unter anderem verbesserte Grafikeffekte, eine erweiterte Tierwelt, dichteren Verkehr sowie zusätzliche Waffen und Fahrzeuge gegenüber dem Original-Release für die PlayStation 3 und die Xbox 360.