GT-Talk - Spielen vor dem Internet: Wie war das eigentlich?

Samstag, 03. Dezember 2016 um 09:25

Man sieht es uns nicht an, aber einige von uns sind so alt, dass wir sogar noch vor der Massenverbreitung des Internet gespielt haben. Und das war doch deutlich anders als heute. Im Video talken Martin und Daniel über das PC-Spielen in den 90er-Jahren mit Disketten, Lösungsbüchern, Config.sys und Autoexec.bat.

GameTube ist ein Freizeitprojekt der GameStar-Mitarbeiter Michael Obermeier, Christian Fritz Schneider, Daniel Feith und dem Ex-GameStarler Martin Le. In ihrem YouTube-Kanal machen sie Let's Plays, Pen & Paper-Runden, allerlei anderen Quatsch und die regelmäßige Talkrunde GT-Talk, aus der dieses Video stammt.

Mehr GT-Talk oder generell mehr GameTube auf GameStar/GamePro gewünscht? Ab mit dem Feedback in die Kommentare! Gerne auch Themenvorschläge.

