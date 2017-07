GTA 5 - Video: Neue Alien-Mission ist der Sargnagel für Singleplayer

Mittwoch, 05. Juli 2017 um 17:30

GTA 5 hat endlich eine richtige Alien-Mission. Im Zuge des Gunrunning-Updates können wir echte Aliens treffen. Viele Spieler sind von der Mission an sich enttäuscht, für Redakteur Julius Busch bedeutet sie vor allem eines: Das Ende jedweder Hoffnung auf zukünftigen Story-Content im Singleplayer. Was es mit dieser Mission auf sich hat und warum sie so fatal für den Singleplayer sein soll, das erklärt Julius im Video.

