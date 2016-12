GTA Online Import/Export DLC - Die 4 coolsten neuen Autos

Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 19:00

Mit Import/Export hat Rockstar Games ein neues kostenloses Update für Grand Theft Auto Online veröffentlicht. Dieses liefert neben den neuen Autodiebstahl-Missionen auch jede Menge neue Karren, einige davon ziemlich cool und verrückt. In diesem Video zeigen wir die 4 Coolsten.

Der Ramp Buggy rammt nicht, sondern lässt Autos in die Höhe fliegen. Das Design stammt aus dem Film The Fast and the Furious 6. Er ist bei Los Santos Customs modifizierbar und kann fast alle Fahrzeuge anheben, bis auf den Panzer oder das Titan-Flugzeug.

Der Rocket Voltic ist ein Auto mit Düsenantrieb, der sich mit der Controller-Taste L3 aktivieren lässt. Mittels Rampen kann er temporär fliegen und ist ebenfalls modifizierbar.

Der Technical Aqua ist ein Amphibienfahrzeug, das mit seinem Maschinengewehr sowohl an Land als auch im Wasser für Chaos sorgt. Ein- und Aussteigen im Wasser ebenfalls möglich.

Der Ruiner 2000 ist ein Nachbau des aus der Serie Knight Rider bekannten Autos Kitt und hat unter anderem einen Fallschirm parat, um Stürze aus großen Höhen zu überleben, Er ist das teuerste, modifizierbare Auto im Spiel.