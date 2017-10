GTA Online: Transform Races - Gameplay-Trailer: Verwandlungsrennen wie in The Crew 2

Freitag, 13. Oktober 2017 um 18:00

Im Gameplay-Trailer zum neuen GTA-Online-Update Transform Races gibt's in den verrückten Verwandlungsrennen keine Grenzen. Denn mitten auf dem Kurs wechseln die Fahrer plötzlich vom Hubschrauber, zum Boot, auf ein Motorrad, in ein Flugzeug, ein Jetski, ein Fahrrad oder ans Steuer eines Rennwagens. Damit ähnelt der Modus den Rennen aus dem kommenden The Crew 2, in dem ebenfalls die Renndisziplinen wild durchgetauscht werden.

Transform Races für GTA Online erscheint wie alle Updates zum Action-Spiel von Rockstar Games kostenlos und ist ab 17. Oktober verfügbar.