Guardians - Film-Trailer: Die russische Superhelden-Antwort auf Marvel's Avengers

Freitag, 13. Januar 2017 um 05:36

Der Trailer zum russischen Action-Film Guardians (Zashchitniki) von Regisseur Sarik Andreasyan (American Heist) stellt ein Team von Superhelden während des Kalten Krieges vor, bei dem jeder Held seine besonderen Fähigkeiten besitzt - einschließlich einem ausgewachsenen Bären mit einer mächtigen Wumme, die Rocket Raccoon von Marvels Guardians of the Galaxy vor Neid erblassen lassen könnte.

Zur Besetzung gehören Sebastien Sisak, Anton Pampushniy, Sanzhar Madiev, Alina Lanina, Valeria Shkirando, Vyacheslav Razbegaev und Stanislav Shirin als Oberschurke des Films.

Guardians geht am 23. Februar 2017 in den russischen Kinos an den Start. Ein Sequel ist bereits in Arbeit.