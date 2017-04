Guardians of the Galaxy 2 - Finaler Trailer mit Star-Lord, Drax und Baby-Groot

Freitag, 07. April 2017 um 15:20

Der finale Trailer zur spaßigen Marvel Comic-Verfilmung Guardians of the Galaxy 2 bringt die beliebten Weltraumhelden zurück, allen voran Baby-Groot, der schon jetzt allen die Show stiehlt.

Die Guardians of the Galaxy müssen erneut die Galaxie vor jede Menge Bösewichte retten. Dabei stellen sich neue Gegner den ungewöhnlichen Superhelden in den Weg und Peter Quills wahre Herkunft wird enthüllt. Für den passenden Sound sorgt ein brandneues Awesome Mix Vol. 2 Tape.

Mit dabei sind Chris Pratt als Star-Lord, Drax (Dave Bautista), Yondu (Michael Rooker), Rocket (Stimme von Bradley Cooper), Baby Groot (Stimme von Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan), Gamora (Zoe Saldana), Mantis (Pom Klementieff), Elizabeth Debicki als mächtige Priesterin Ayesha und Kurt Russell (The Hateful Eight). Die Regie führt erneut James Gunn (Guardians of the Galaxy).

Guardians of the Galaxy Vol. 2 kommt am 27. April 2017 in die deutschen Kinos.