Gwent: The Witcher Card Game - Cinematic Trailer mit Gerald & Ciri läutet die öffentliche Beta ein

Mittwoch, 24. Mai 2017 um 16:00

Zum Start der öffentlichen Beta von Gwent: The Witcher Card Game spendiert CD Project Red einen neuen Cinematic Trailer, der auf das Kartenspiel einstimmen soll. In ihm sehen wir Geralt und Ciri gegeneinander das beliebte Kartenspiel Gwent spielen, dem sich Kenner der Witcher-Reihe bereits ausgibig in den Gaststätten des Fantasy-RPGs gewidmet haben dürften.

Ab dem 24. Mai 2017 ist es in einer offenen Beta nun auch möglich, Gwent: The Witcher Card Game außerhalb der Witcher-Reihe als Standalone auszuprobieren und gegen andere Kartenprofis anzutreten.

Die kostenlose Beta findet sowohl auf dem PC als auch auf PS4 und Xbox One statt.