H1Z1: King of the Kill - Dev-Video stellt das Update vom 29. Juni 2017 vor

Sonntag, 02. Juli 2017 um 10:30

Daybreak Games hat ein umfangreiches Update für seinen Battle-Royale-Shooter H1Z1: King of the Kill veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt neben einem neuen Team-Score und drei weiteren Points of Interest auch Optimierungen am Fahrzeug-Handling mit sich. Außerdem gibt es jetzt eine Vielzahl neuer Stellen, an denen die Endzone auf der Karte enden kann.

Das Entwicklervideo zum Update liefert weitere Erklärungen zu den Änderungen und Neuerungen.

