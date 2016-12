Hallo, Lukas! - Unser neuer Community Manager stellt sich vor

Montag, 05. Dezember 2016 um 15:48

Seit 1. Dezember verstärkt Lukas Bahr unser Team als Trainee im Community Management. Im Video stellt er sich euch vor und erklärt Michi, welche Art von Spiele er mag und regelmäßig zockt.

Ihr habt Fragen an Lukas? Dann schreibt sie hier in die Kommentare oder direkt per PN an ihn.