Halo Wars 2 im Livestream - Maurice und Dimi bekriegen sich mit Lasern

Freitag, 17. Februar 2017 um 16:30

Wer sehen will, wie GameStar-Redakteure mit Laserwaffen aufeinander losgehen, muss am 21. Februar unbedingt unseren Livestream zu Halo Wars 2 ansehen! Echtzeitguru Maurice und Controller-Kommandant Dimi stürzen sich erst in Koop-Schlachten und anschließend aufeinander, um auszukämpfen, wer sich fortan als »oberster Stratege« bezeichnen darf!

Der Livestream läuft am Dienstag, 21. Februar, ab 16:00 Uhr auf unserem Twitch-Kanal - außerdem verlosen wir insgesamt 20 Ultimate Editions von Halo Wars 2, einmal im Quiz der Woche und dann noch mal auf Facebook. Wir freuen uns auf sie und lassen schon mal die Truppen aufmarschieren!

Maurice und Dimi zocken live: Zum GameStar-Twitch-Kanal