Halo Wars 2 - Maurice' und Dimis glorreicher Koop-Triumph

Sonntag, 26. Februar 2017 um 09:24

Im Rahmen unseres großen Livestreams zu Halo Wars 2 auf dem GameStar-Twitchkanal haben wir alle Aspekte des Spiels gezeigt - und der, mit dem wir wohl am meisten Spaß hatten, war eindeutig die Koop-Kampagne! In diesem Video stürzen sich Dimi und Maurice in die siebte Mission »Aus der Tiefe«.

Keine Sorge übrigens: Spoiler müssen Sie dabei nicht befürchten! Der Einsatz findet weitgehend abseits der Haupthandlung statt und folgt einer Guerilla-Einheit unter der Führung von Elitesoldatin Alice. Sie macht Atriox und seinen Verbannten an Nebenschauplätzen des Leben schwer - bis der Alien-Obermotz eine überwältigende Armee schickt, um den Dorn in seiner Seite loszuwerden.

Maurice und Dimi haben also alle Feldherrenhände voll zu tun! Wie's den beiden dabei ergeht, sehen Sie im Video. Und wie sich das Spiel als Gesamtpaket schlägt, lesen Sie in unserem Test zu Halo Wars 2.