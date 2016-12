Halo Wars 2 - Schurke Atriox und die Verbannten im Render-Trailer

Freitag, 02. Dezember 2016 um 11:12

Wenn Irgendwas oder Irgendwer im Halo-Universum mühelos ein komplettes Spartan-Team ausschalten kann, gilt für die UNSC Alarmstufe Rot. Im neuesten Trailer zu Halo Wars 2 präentiert uns die sichtbar erschütterte KI »Isabel« genau so eine Bedrohung: Atriox. Zum neuen Bösewicht liefert Isabel auch gleich die Hintergrundgeschichte.

Der Anführer der Brutes lehnte sich gegen die Allianz auf, weil die sein Volk rücksichtslos im Krieg gegen die Menschen verheizte. Als Atriox dafür verbannt werden soll, erledigt er seine Häscher und seine Brute-Brüder erheben sich mit ihm als »Verbannte« in offener Rebellion gegen ihre früheren Verbündeten.

Jetzt zieht Atriox‘ Armee gegen die UNSC unter Kommandant James Cutter, dem die KI nur empfiehlt, »so weit weg und so schnell wie möglich zu rennen«. Ein Ratschlag, den wir als General in Halo Wars 2 garantiert in den Wind schlagen werden!

