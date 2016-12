Halo Wars 2 - Story-Trailer: Isabel verrät, wer Atriox ist

Freitag, 02. Dezember 2016 um 06:50

Die KI Isabel erklärt uns in diesem Render-Trailer zu Halo Wars 2, wer Atriox ist und warum wir uns vor dem Rebellen-Anführer der Brutes fürchten sollten. Doch in der Fortsetzung zum Xbox-360-Strategiespiel Halo Wars (das als Definitive Edition für PC und Xbox One kommt) haben Captain James Cutter und die Crew der USNC Spirit of Fire keine Wahl: Sie müssten Atriox aufhalten, bevor er die mächtigste Waffe der Galaxie in die Hände bekommt.

Doch um den Gegner zu besiegen, muss man ihn kennen. Deshalb erklärt Isabel, wie sich Atriox gegen die Allianz auflehnte und wie ihn seine früheren Schlachten geformt und hasserfüllt gemacht haben.

Das ganze sehen wir in beeindruckenden Render-Sequenzen von Blur, die bereits beim ersten Teil für die herausragenden CGI-Szenen der Story-Kampagne verantwortlich waren. Einen Blick auf die erste Mission der neuen Kampagne von Halo Wars 2 gab es übrigens auch schon. Und wir konnten Halo Wars 2 nach der Beta auch nochmal anspielen und ein Fazit liefern.

Halo Wars 2 soll am 21.2.2017 für PC und Xbox One veröffentlicht werden. Die Definitive Edition von Halo Wars 1 kommt noch vor Weihnachten 2016.