Hearthstone: Erzbischof Benedictus - Video-Diskussion: Ist diese Hearthstone-Karte übermächtig?

Mittwoch, 09. August 2017 um 13:25

Zusammen mit der Erweiterung Knights of the Frozen Throne veröffentlicht Blizzard auch die neue Karte Erzbischof Benedictus (Archbishop Benedictus) für Hearthstone, die in der Community für kontroverse Diskussionen führt.

Denn für 7 Mana-Punkte kann der Diener mit seinem Kampfschrei das komplette gegnerische Deck mit 30 Karten in den eigenen Kartenvorrat mischen.

Im Video besprechen unsere (keinesfalls süchtigen) Hearthstone-Experten Christoph Klapetek und Heiko Klinge, ob die Karte so übermächtig ist, wie sie zunächst klingt oder ob sich dahinter nur eine Option für Spaß-Decks verbirgt.

Die Erweiterung Ritter des Frostthrons (Knights of the Frozen Throne) bringt die Spieler einmal mehr ins eisige Nordend. Alle Infos inklusive Inhalt, Release-Termin und Boni zum großen Addon haben wir in dieser Meldung zusammengefasst.