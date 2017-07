Hearthstone - Video-Guide: Der Pirate-Warrior verbreitet Angst und Schrecken

Mittwoch, 26. Juli 2017 um 13:15

Weiter geht´s in Clapes langer Liste der aktuellen Meta-Decks in Hearthstone. In der letzten Folge konnten wir schon mit dem Aggro-Druiden im Video-Guide Rang 5 hinter uns lassen. Thematisch passt der Pirate-Warrior genau dazu. Im Endgame auf dem Weg zum Legend-Rang ist er ein gefürchteter Gegner, hat aber vor allem ein Problem mit einer kleinen Karte namens Golakkakrabbler. Diese Karten bilden unser Deck:

Die Links in diesem Artikel sind keine klassischen Verlinkungen. Wenn sie die Maus über den Text bewegen, öffnet sich eine Vorschau von hearthstoneheroes.de

2x N'zoths Erster Maat

1 x Käpt'n Glubschauge

2 x Südmeerdeckmatrose

2 x Aufwertung

2 x Blutsegelräuberin

2 x Feurige Kriegsaxt

2 x Heldenhafter Stoß

2 x Blutsegelkultistin

2 x Wütender Berserker

2 x Südmeerkapitän

2 x Schreckenskorsar

2 x Elitesoldat der Kor'kron

2 x Tödlicher Stoß

2 x Nagakorsarin

2 x Arkanitschnitter

1 x Leeroy Jenkins



Eine Top-Synergie wäre beispielsweise auf Zug 1 mit Münze: N'zoths Erster Maat, Die Münze, Südmeerdeckmatrose.

In diesem Fall haben wir zu Beginn der Partie eine 1/3 Waffe, 2 x 1/1 und 1 x 2/1 auf dem Spielfeld, wobei 2 dieser Figuren sogar anstürmen können. Danach versucht man seine Figuren und Waffen so gut wie möglich zu verstärken. Hier bieten sich Südmeerkapitän und Aufwertung an. Wie bei vielen Decks sollte hier auf eine saubere Mana-Kurve geachtet werden.

Grundsätzlich sollte man mit den Waffen eher für ein sauberes Board sorgen und den Schaden der Spiel-Figuren direkt auf den Gegner bringen. Im Einzelfall muss man das aber situationsabhängig entscheiden.

Deck-Code

AAECAQcCrwSRvAIOHLACkQP/A44FqAXUBaQG7gbnB+8HgrACiLACub8CAA==

Einfach markieren und mit strg+c in die Zwischenablage kopieren. Beim Erstellen eines neuen Decks im Spiel wir automatisch die oben gezeigte Kartensammlung zusammengefügt.

Clape wünscht euch viel Spaß beim ausprobieren!