Hearts of Iron 4: Death or Dishonor - Ankündigungs-Trailer: Nazis fallen in die Tschechoslowakei ein

Donnerstag, 27. April 2017 um 10:41

Das Globalstrategiespiel Hearts of Iron 4 erhält mit Death or Dishonor ein so genanntes »Country Pack«. Der DLC fokussiert sich auf die Länder, die zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion eingekeilt sind, namentlich Ungarn, Rumänien, die Tschechoslowakei und natürlich Jugoslawien.

Spieler erhalten für die genannten Nationen neue Fokusbäume und passende Musik, Sprachausgabe und optische Anpassungen. Darüber hinaus bietet Death or Dishonor folgende Features:

Equipment Conversion: Ältere Einheiten können neu ausgerüstet werden oder Kriegsbeute wie Fahrzeuge aus dem feindlichen Arsenal erhalten.

Neue Diplomatieoptionen: Spieler können Waffenlizenzen und Technologien an den höchsten Bieter verkaufen, Faschisten erhalten neue Regierungsformen für eingenommene Staaten wie das Reichskommissariat.

Hearts of Iron 4: Death or Dishonor hat noch kein Release-Datum, wird zur Veröffentlichung aber 9,99 Euro kosten.