Hellblade: Senua’s Sacrifice - Die Reaktionen der Fans im emotionalen Trailer

Dienstag, 10. Oktober 2017 um 13:53

Ninja Theory hat ein neues Video veröffentlicht, das die Reaktionen von Fans zusammenfasst. Die Bilder des Trailers sind ausschließlich durch Screenshots entstanden, die Spieler mit dem Foto-Modus aufgenommen haben. Die Texte stammen von Spielern, die den Entwicklern geschrieben haben und teilweise selbst betroffen sind von psychischen Krankheiten.

Die Heldin aus Hellblade: Senua’s Sacrifice leidet an Psychosen und hört Stimmen im Kopf. Entwickler Ninja Theory stellte damit eine ungewöhnliche Figur in den Mittelpunkt ihrer Geschichte und sprachen während der Entwicklung auch mit mehreren Psychologen. Dieses Engagement wird für den »World Mental Health Day« am 10. Oktober fortgesetzt: Alle Einnahmen, die durch Verkäufe von Hellblade entstehen, gehen an die gemeinnützige Organisation Rethink Mental Illness.

Rethink kommt aus England und hilft Menschen, die an psychischen Krankheiten leiden. Sie setzten sich politisch auch dafür ein, dass Betroffene eine bessere Versorgung erhalten. Das diesjährige Thema des »World Mental Health Day« sind psychische Krankheiten auf der Arbeit.