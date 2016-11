Hellblade: Senua's Sacrifice - Entwickler-Video: Ninja Theory erklärt, warum ihr Action-RPG erst 2017 erscheinen wird

Donnerstag, 01. Dezember 2016 um 11:40

Es wurde bereits vielfach vermutet, doch nun bestätigt Ninja Theory die Gerüchte. Das kommende Action-RPG Hellblade: Senua's Sacrifice wird definitiv erst 2017 erscheinen. Nur so können die Entwickler versichern, dass das Spiel in bestmöglichem Zustand erscheint und all das bietet, was sich die wachsende Community erhofft. Daneben gewährt uns Ninja Theory einen weiteren Blick hinter die Kulissen und demonstriert, wie sehr sich das Spiel über die letzten Monate hinweg verändert hat.