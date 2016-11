Hello Neighbor - Story-Trailer zur Alpha 2 zeigt die Hintergrundgeschichte

Freitag, 25. November 2016 um 13:07

Der Entwickler Dynamic Pixels und der Publisher tinyBuild Games läuten die Alpha 2 des ungewöhnlichen First-Person-Horrorspiels Hello Neighbor ein. Und zur Feier des Tages gibt es auch gleich einen neuen Trailer mit In-Game-Szenen.

Der Story-Trailer klärt über die Hintergrundgeschichte des Spiels un dessen grundlegendes Konzept auf - und zeigt die Opening-Sequenz des Titels. Das Ganze spielt sich wie ein Tutorial für das Hauptspiel und zeigt die Auseinandersetzung mit dem leicht aggressiven Nachbarn des Protagonisten.

